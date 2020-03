Seksclub A15 Girls weer open voor zaken, maar wel vanuit de noodcontainer

Waar blijft die sterke Tielse serie?

2 maart TIEL - TEC heeft in het verleden bewezen uit een geslagen positie terug te kunnen komen in de tweede divisie. Eén keer speelde het zich dankzij een sterke tweede seizoenshelft alsnog veilig, een jaar later ging het - ondanks een goede tweede seizoenshelft - via de nacompetitie toch mis. Maar weinig wijst erop dat zo’n goede serie er dit seizoen opnieuw in zit.