Seksclub Wadenoijen volledig verwoest door brand: ‘Het is ons tweede huis’

De een staat op hoge hakken, de ander heeft badslippers met zilverkleurige glitters aan. Weer een ander is gehuld in een zwart jurkje met blote schouders. Een vrouw met een badjas in panterprint slaat een arm om haar heen. Met een sigaret in de hand. ,,Dit is ons tweede huis. Dit doet pijn.”



Een speciaal brandweerteam uit Utrecht is vanaf ongeveer 20.00 uur bezig met blussen, net als een eenheid uit Beesd. De grote vlammen zijn geblust, maar het nablussen neemt nog enkele uren in beslag. Het handmatig verwijderen van het riet van het dak is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een ‘hels karwei’, maar om 22.00 uur wel bijna voltooid.



Een naastgelegen schuur is behouden gebleven. Al is er wel schade door water.