Sfeer in Tielse wijk De Hennepe is grimmig na grote politieactie

Buurt geschrok­ken van politieac­tie Tiel: 'Er is hier niets aan de hand'

2 oktober TIEL - In de wijk De Hennepe in Tiel waar dinsdagochtend een politieactie was in verband met een onderzoek naar de kopstukken van de zogeheten Mocro-maffia, is geschrokken gereageerd. De bewoonster van het huis waar de inval was, schrok zich vanmorgen rot. ,,Maar er is hier niets aan de hand, dus ik heb verder ook niets te vertellen’’, reageert ze.