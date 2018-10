Shampoo op A15 is weg, 'maar bij een bui kunnen nog wat belletjes bovenkomen'

En dat echt álle shampoo weg is, als straks weer auto's over de getroffen plek razen, kan RWS niet garanderen. ,,Zoab heeft veel voordelen, maar in dit geval is het lastig dat de shampoo ook in het asfalt trekt. Dat zal er grotendeels uit zijn na de schoonmaak, waar we kunnen niet uitsluiten dat er bij een regenbui nog wat belletjes boven komen.’’



Automobilisten hoeven volgens RWS niet te vrezen voor glijpartijen. ,,We geven de weg pas vrij, als de officier van dienst ter plaatse constateert dat de situatie veilig is. En we hebben altijd inspecteurs op de weg, dat zijn een soort schouwers, die bepalen of ergens een risico is en of maatregelen nodig zijn. Weggebruikers kunnen er uiteraard van uitgaan dat de weg weer veilig is.’’