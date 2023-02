Sheela-Na-Gig pakt uit in ‘De Hex’ met vooral onbekende rockjuweeltjes

kunst in rivierenland De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer de leden van het eigenzinnige coverkwintet Sheela-Na-Gig, die 12 maart ‘eindelijk’ een thuiswedstrijd spelen: in stadscafé Hexagon in Tiel.

Een coverband, maar dan anders. En al sluiten de leden van Sheela-Na-Gig eigen werk in de toekomst niet uit, momenteel gaan ze voor ‘gewoon lekker samen spelen’. Na ‘gigs’ in Beuningen, Katwijk en Wageningen is zondag 12 maart van 16.00 tot 19.00 uur Tiel aan de beurt: thuishaven van drie van de vijf leden.

Sheela-Na-Gig – vernoemd naar zowel de onverbloemde beeldhouwkunst als een nummer van PJ Harvey – bestaat uit zangeres Vanessa Sloot, bassist Ferry Diepenbach, drummer Martijn Biesheuvel en gitaristen Jeroen Broers en Rikko Hermsen.

Quote Ik wilde weer een band beginnen, maar dan eentje met alternatie­ve rock-co­vers op de setlist. Ferry Diepenbach

Het was Ferry die in de zomer van 2018 het initiatief nam: ,,Ik wilde weer een band beginnen, maar dan eentje met alternatieve rock-covers op de setlist in plaats van eigen nummers. Van bands als The Breeders en Pixies. En dan ook juist die nummers die je eigenlijk niet zo vaak hoort.”

Op het roemruchte SwingSwemSuipSwabberfeest in Meteren kwam Ferry diezelfde zomer Vanessa tegen. ,,Hij liep recht op me af en zei: ‘Ha, ik ben Ferry en jij wordt de zangeres van mijn nieuwe band’,” blikt Vanessa terug.

,,Ik had kort daarvoor een oproepje geplaatst op Facebook dat ik op zoek was naar een band zonder hoge ambities, puur voor het plezier van het spelen. Martijn kende ik al langer en die stond ook weer in de startblokken.”

Geen standaardwerk

Kort daarop voegden zich Jeroen en Rikko aan de band toe, wederom musici die het concept ‘coveren, maar dan niet het standaardwerk’ zagen zitten. Martijn: ,,Sheela-Na-Gig was net lekker op weg, we hadden in november 2019 ons eerste optreden gedaan en toen: corona. Daar gingen onze geplande optredens. Het werd een moeilijke tijd, maar langzamerhand konden we gelukkig weer repeteren.”

De coronacrisis liep begin 2022 ten einde en Sheela-Na-Gig pakte de complete draad weer op. Een eigen demo werd in juli opgenomen en die leverde direct een aantal optredens op. Vanessa: ,,We willen in de toekomst zeker ook eigen werk gaan maken, maar voorlopig willen we vooral veel optreden: door interactie met publiek gaat het allemaal pas echt leven.”

