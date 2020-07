Sil, Levy en Colin geven gewonde zwerver Robbie tas met geld en lekkers: ‘Konden hem zo niet achterlaten’

Buren kan voor lokale omroep niet kiezen tussen Tiel en Culemborg

15 juli MAURIK - Het is nog steeds niet bekend wat de officiële lokale omroep wordt in de gemeente Buren. Deze week staakten de stemmen in de Burense gemeenteraad. De helft van de raad wil in zee met de van oorsprong Culemborgse SRC, de andere helft met TV Tiel.