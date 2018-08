Schippers verrast door sluiting sluizen bij Tiel: 'Niet in lijn met afspraken'

BLN-Schuttevaer, de branchevereniging van de binnenvaart, werd naar eigen zeggen verrast door de onmiddellijke sluiting. ,,Dat wij hier niet over zijn geïnformeerd, is niet in lijn met afspraken tussen Rijkswaterstaat en BLN-Schuttevaer’’, schrijft de belangenorganisatie op de eigen website.



,,Onduidelijk is waarom in Tiel niet met één sluiskolk kan worden gespuid en met de andere kolk kan worden geschut. Volledige stremming van sluis Tiel zorgt voor flink omvaren via Driel of Krimpen en wachttijden bij de sluizen op de Nederrijn en bij Vreeswijk.’’