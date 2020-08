Speedboot in Tielse haven verwoest door brand

Vrijdaginterview Horecaon­der­ne­mer Casper van Hesteren ademt Tiel: ‘Ja, ik hou van mijn stad aan de Waal’

7 augustus TIEL - Hij serveert graag een exquise coquille of in eigen marinade bereide zalm aan zijn gasten. Maar als de Tielse bouwmaterialenhandel van zijn overgrootvader en opa in handen van de familie was gebleven, had Casper van Hesteren daar ook aan het roer kunnen staan. Met dan een beton- in plaats van een staafmixer.