Sport-Inn Tiel failliet: ‘Een droom kwam uit toen ik de winkel in 1996 overnam’

Ramadan­feest in coronatijd: ‘Mensen gaan nu beeldbel­len, ook tijdens het eten’

24 mei TIEL – Het ramadanfeest is een samenzijn van familie en vrienden waarbij saamhorigheid centraal staat. Maar de afsluiting van de vastenmaand brengt in coronatijd de nodige uitdagingen met zich mee, weten klanten en medewerkers van de Turkse Kabalay Anatolia supermarkt in Tiel.