Stel danst nog even stiekem midden op straat in Tiel

,,We zijn nog maar net begonnen dus het stelt nog niet zoveel voor’’, zegt Van Kooten. ,,Maar we hebben er veel schik in. Jacqueline woont op vijf minuten lopen van de dansschool en dan oefenen we onderweg nog even de passen die we net geleerd hebben. In huis hebben we ook nog de meubels aan de kant geschoven om verder te dansen. Quickstep, foxtrot, chachacha, dat soort dansen.”