Stevige maatregelen voor nieuwe schoolstart: maskers voor leraren en één voor één naar binnen

Eigenaar gestolen aanhanger gooit bloempot op voorruit dief in Tiel, ludieke beloning voor gouden tip

22 april TIEL - Een aanhanger is in de nacht van maandag op dinsdag gestolen vanaf de Grote Vuurvlinder in de wijk Passewaaij in Tiel. En dat ging niet zonder slag of stoot, omschrijft de eigenaar van de aanhanger op Facebook.