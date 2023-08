Tiel staat voor een mysterie: wie steelt er complete parkeerau­to­ma­ten? ‘Maximaal 200 euro aan munten, vervangen kost 10.000 euro’

Vier stuks in een maand tijd: een of meerdere mensen hebben het de laatste weken in Tiel voorzien op parkeerautomaten. Maar in plaats van ze open te breken voor het kleingeld, pakken deze lieden het rigoureuzer aan. De complete automaat verdwijnt van zijn plek.