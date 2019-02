Streekproduct in het restaurant en bij de pomp: ‘dat moet toch kunnen?’

Een expositie en Gulden Vlieskoek­jes: hoe een valse hanger toch veel goeds brengt

19 februari TIEL - Een expositie over een vals Gulden Vlies, compleet met vlies-vormpjes om koekjes in te bakken of chocolade in te maken. Dat is straks te zien in het Flipje en Streekmuseum Tiel, als het aan directeur Alexandra van Steen ligt.