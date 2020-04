Streep door Fruitcorso Tiel om coronavirus: ‘We moeten onze verantwoordelijkheid nemen’

Het besluit het corso te schrappen, is volgens woordvoerder Martijn van Eck gestoeld op meerdere factoren. ,,De voorbereiding van de corsoclubs ligt stil. Maar aan de andere kant zit je ook in een heel onzekere tijd. Daar moeten we als organisatie onze verantwoordelijkheid in nemen. Kun je als organisatie mensen laten samenkomen, laten bouwen? Nee, is het antwoord.’’

En dan is er ook nog een economisch argument. Van de coronacrisis heeft iedereen ‘erg veel last’, aldus Van Eck. ,,Niet het moment om bij onze sponsoren aan te kloppen met de vraag: kunnen we? Pas op de plaats is nu meer gepast. De grote onzekerheid rond het geheel betekent dat we maar één keuze kunnen maken: het corso niet laten doorgaan.’’

Coronamaatregelen verlengd

De beslissing valt nadat de overheid maandagavond aankondigde dat de bestaande coronamaatregelen tot en met 28 april van kracht blijven. Premier Mark Rutte maakte daarbij de kanttekening dat de kans ‘reëel’ is dat de maatregelen, of een deel daarvan, ook ná 28 april nog van kracht blijven.

Het corso zou op 19, 20 en 21 september worden gehouden. Het fruitfestijn is niet het enige dat wordt geschrapt: ook Appelpop - dat op 11 en 12 september zou zijn - is van de agenda gehaald. Maandag werd ook duidelijk dat er geen 2020-editie komt van het bloemencorso in Lichtenvoorde: na Zundert het grootste bloemencorso van Nederland.

Het corso bestaat, naast de parade met de corsowagens, onder meer uit fruitmozaïeken. ,,Voor nu staat er een streep voor het hele plan’’, aldus corsowoordvoerder Van Eck. Volgens hem komt het corsobestuur zo snel mogelijk bij elkaar. ,,Om te kijken: wat dan wel? Kunnen we in enige vorm wél activiteiten ontplooien?’’

‘De realiteit haalt je elke dag in’

Volledig scherm © William Hoogteyling Aanvankelijk was het de bedoeling het jubileumjaar te openen tijdens Tiel Pakt Uit op zondag 5 april. Tijdens het openingsmoment zouden alle ontwerpen getoond worden aan het grote publiek als symbolische start van het corsojaar. Maar ook dat plan werd van tafel geveegd. ,,De aangescherpte maatregelen spreken voor zich, we zullen dit openingsmoment moeten verplaatsen”, zei woordvoerder Van Eck daar eerder nog over. ,,De realiteit haalt je onderhand elke dag in’’, klinkt het nu.



Eerder deze maand bleek dat al dat enkele corsoclubs vanwege het coronavirus tijdelijk waren gestopt met de bouw van de wagens. De clubs in Drumpt, Geldermalsen, Buurmalsen/Tricht, Passewaaij en Culemborg hadden de bouwhallen helemaal gesloten.

,,We zitten in de fase dat er een paar mannen in de diverse bouwhallen bezig zijn met vooral laswerkzaamheden’', zei woordvoerder Van Eck. ,,Het is dus niet zo, zoals in augustus en september, dat er grote groepen mensen bezig zijn in de hallen. Maar natuurlijk nemen alle corsoclubs nu wel maatregelen.’’

Corsocultuur op Unesco-lijst

Afgelopen jaar werd eveneens bekend dat de Nederlandse corsocultuur - en daarmee ook het fruitcorso - genomineerd is voor een plekje op de Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed. Naast de Nederlandse corsocultuur gaat cultuurminister Ingrid van Engelshoven ook het Zomercarnaval Rotterdam voordragen voor de internationale Unesco-lijst. Na de inschrijving van het molenaarsambacht in 2017 worden dit de tweede en derde Nederlandse nominaties voor immaterieel erfgoed.

Volledig scherm © William Hoogteyling