Streep door Fruitcorso Tiel om coronavirus

Maandagavond kondigde de overheid aan dat de bestaande maatregelen tot en met 28 april van kracht blijven. Premier Mark Rutte maakte daarbij de kanttekening dat de kans ‘reëel’ is dat de maatregelen, of een deel daarvan, ook ná 28 april nog van kracht blijven.

Het corso zou op 19, 20 en 21 september worden gehouden. Het fruitfestijn is niet het enige dat wordt geschrapt: ook Appelpop - dat op 11 en 12 september zou zijn - is van de agenda gehaald. Maandag werd ook duidelijk dat er geen 2020-editie komt van het bloemencorso in Lichtenvoorde : na Zundert het grootste bloemencorso van Nederland.

Opening corsojaar al opgeschort

Aanvankelijk was het de bedoeling het jubileumjaar te openen tijdens Tiel Pakt Uit op zondag 5 april. Tijdens het openingsmoment zouden alle ontwerpen getoond worden aan het grote publiek als symbolische start van het corsojaar. Maar ook dat plan werd van tafel geveegd. ,,De aangescherpte maatregelen spreken voor zich, we zullen dit openingsmoment moeten verplaatsen”, zei woordvoerder Van Eck daar eerder nog over. Eerder deze maand bleek dat al dat enkele corsoclubs vanwege het coronavirus tijdelijk waren gestopt met de bouw van de wagens. De clubs in Drumpt, Geldermalsen, Buurmalsen/Tricht, Passewaaij en Culemborg hadden de bouwhallen helemaal gesloten.

,,We zitten in de fase dat er een paar mannen in de diverse bouwhallen bezig zijn met vooral laswerkzaamheden’', zei woordvoerder Van Eck. ,,Het is dus niet zo, zoals in augustus en september, dat er grote groepen mensen bezig zijn in de hallen. Maar natuurlijk nemen alle corsoclubs nu wel maatregelen.’’