Studio Tiel gaat in stijl sluiten: al jammend

Het nieuws dat Studio Tiel gaat sluiten, sloeg eind november bij ‘muzikaal Tiel’ in als een bom. Eigenaar Jerick Bliekendaal zag de bui van sluiting al een tijd hangen.



,,De tegenover de studio gelegen Turkse supermarkt is de verhuurder, wil uitbreiden en heeft daarvoor meer ruimte nodig. Het was lange tijd de vraag of de supermarkt wel een vergunning voor uitbreiding zou krijgen. Maar toen die een paar weken terug rond was, heb ik meteen wereldkundig gemaakt dat Studio Tiel gaat stoppen.”