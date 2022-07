Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds voor carillon Tiel

Condoomdie­ven slaan toe in Tiel: voor honderden euro’s aan ‘verschil­len­de maten en soorten’ gestolen uit supers

Een aanhouding die je op z’n minst opvallend zou kunnen noemen, vorige week vrijdag in Tiel. Agenten sloegen twee mannen in de boeien die voor ruim honderd euro aan gestolen condooms in hun zakken hadden. Bij nadere inspectie bleek er ook nog voor mogelijk honderden euro’s aan glijmiddel en voorbehoedsmiddelen in de kofferbak van hun wagen te liggen.

7 juli