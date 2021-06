Technische storing bij Avri: groot deel ondergrondse containers gaat niet open

Oranjes­traat in Haaften en een Turks-Nederland­se fanzone in Tiel: ‘Heb meer vertrouwen in Oranje dan meeste Nederlan­ders’

11 juni HAAFTEN/TIEL - Oranjekoorts valt nog lastig te meten in Rivierenland. Behalve in de M.P. van Oranjestraat in Haaften en bij de Turks-Nederlandse fanzone in Tiel. Daar zijn voetbalfans helemaal klaar voor het EK voetbal.