Teslarijder die keihard uit de ‘brokkenbocht’ vloog om te bewijzen hoe snel z'n auto kon, krijgt een lagere straf

Eerste kistje kersen levert recordbe­drag van 10.000 euro op: 7500 euro méér dan de laatste keer

14 juni WADENOIJEN - Het eerste kistje kersen van dit kersenseizoen heeft zo’n 10.000 euro opgeleverd. Beduidend meer dan de circa 2500 euro die tot nu toe gold als recordbedrag. Het geld dat de kersen – geveild in boomgaard d’n Kerkewaerdt van Aart Blom in Wadenoijen – opbracht, gaat naar de Stichting Nanette Keeps her head up.