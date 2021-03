Testafspraak maken kan weer, maar het is wel kwestie van blijven proberen om niet een uur te hoeven rijden

Zo leek een afspraak maken bij de GGD-straat in Tiel eerder deze ochtend onmogelijk en werden mensen doorverwezen naar testlocaties in Elst, Utrecht, Nijmegen en Arnhem. In Nijmegen kreeg je via het digitale afsprakensysteem onder meer Zelhem als suggestie.



De GGD had gisteren te maken met storingen en raadt mensen die zich willen testen vandaag aan het later op de dag nog eens te proberen een testafspraak te maken, als ze meer in de buurt terecht willen. Volgens een woordvoerder van GGD Gelderland-Midden (regio Arnhem/Ede) blijkt uit intern onderzoek dat er voldoende testcapaciteit is.