Tiel doet, na aanslag met brandbommen, mee aan landelijke proef beveiliging ambtenaren en bestuurders

RIVIERENLANDERS Voor de liefde naar Tiel

12 december Leo Smeets is ‘een Limburgse jongen’. Maar hij is inmiddels na jaren Tiel in Ochten gaan wonen. ,,Ik heb nog in de mijnen gewerkt, maar ben naar Tiel gekomen voor een vrouwtje. We zijn inmiddels gescheiden, maar ik ben in de Betuwe blijven hangen.’’