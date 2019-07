Tiel en de wietproef: ook de gemeenteraad wil nu meedoen

Doorslag voor veel fracties geven de toezeggingen die ministers Ferd Grapperhaus en Bruno Bruins aan burgemeester Hans Beenakker deden. Daarin werd onder meer financiële en juridische zekerheid beloofd. ,,Er is nu een budget, maar ook als dit straks op is, gaat Tiel hier niet onder lijden”, verzekert Beenakker de gemeenteraad. ,,In dat geval vangt de staat die tekorten op.”



Ook wil Beenakker iets kwijt over de aanpak om straatverkoop tegen te gaan. ,,We gaan met de coffeeshops en kwekers in gesprek, zodat het aanbod zo goed mogelijk is. Want daar lag de grote angst: een gebrek aan diversiteit, wat straatverkoop in de hand kan werken.”



Met het besluit gaat de gemeenteraad voorbij aan het advies van de politie, dat eerder al een negatief advies uitgaf. Bij de politie bestaat het vermoeden dat de geteelde verdovende middelen ondanks deelname van coffeeshops aan het experiment alsnog bij de consument belanden, maar dan via het illegale circuit. ‘Dit zou betekenen dat de overlast, in welke vorm dan ook gaat toenemen. En daar heeft de burger hinder van’, schreef de politie in een advies.