Tiel gaat tientallen Oekraïners opvangen in leegstaand deel ziekenhuis

Ook burgemeester Hans Beenhakker is blij dat op deze manier Tiel een steentje kan bijdragen. ,,Fijn dat we zo'n veertig mensen in nood niet in de kou laten staan.” Omdat de oorlog én de vluchtelingstroom nog lang niet voorbij zijn, blijft ook Tiel zoeken naar meer huisvestingsplekken.



Wanneer de eerste Oekraïners hun intrek in het ziekenhuis nemen, is nog niet bekend. Als er Tielse inwoners zijn die willen helpen, bijvoorbeeld met onderwijs of het wegwijs maken in de Nederlandse cultuur, dan kunnen die mailen naar oekraïne@tiel.nl