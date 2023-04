Tiel hoopt lawaai en hinder van buitenfeesten Korenbeursplein na klachten omwonenden in te perken

MET VIDEO Woningen ontruimd na keuken­brand in Nijmegen: pand voorlopig onbewoon­baar

In een woning aan de Pieter Zeemanstraat in Nijmegen heeft vrijdagavond een flinke keukenbrand gewoed. Het pand is daardoor voorlopig onbewoonbaar geworden. De bewoner van het pand belde zelf het noodnummer.