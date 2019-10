Tiel houdt poot stijf: tarieven huishoudelijk hulp niet omhoog

Tiel vindt de huidige tarieven – die in 2018 nog zijn verhoogd – reëel en stelt dat er in de tussentijd niets is veranderd in de ondersteuning. Begin van dit kalenderjaar zaten verschillende bedrijven die huishoudelijke ondersteuning aanbieden met Regio Rivierenland om tafel. De zorgaanbieders wilden de tarieven graag verhogen, maar er werd amper gesproken over inhoudelijke aanpassingen, die deze verhoging zouden rechtvaardigen. Desalniettemin kwam Regio Rivierenland vervolgens bij de deelnemende gemeenten met een voorstel het tarief te verhogen. Het standpunt van Tiel bleef echter hetzelfde: geen verhoging als er inhoudelijk niets veranderd.

‘Wat is een schoon huis?’

,,Zolang er over de inhoud nog vraagtekens zijn, moet het tarief absoluut niet omhoog’’, vindt Jan Verkley, voorzitter van de Katholieke belangenorganisatie voor senioren in Tiel. ,,De discussie met als vraag: ‘Wat is een schoon huis?’ speelt onder ouderen in Tiel al heel lang. Maar ondertussen is het aantal beschikbare uren per cliënt al bijna gehalveerd. Het is dus vreemd dat ze ondertussen wel meer geld vragen.’’



In Culemborg, West Betuwe, Buren en Neder-Betuwe gaan de tarieven voor huishoudelijke hulp wel omhoog. Het weigeren van Tiel kan mogelijk leiden tot het weglopen van zorgaanbieders in de gemeente.



Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, die onderling bepalen of ze op bepaalde terreinen willen samenwerken. Tiel is bij bepaalde onderwerpen – net als de andere gemeenten – vrij om niet mee te gaan in het voorstel van de overkoepelende organisatie.