Tiel krijgt drie monumenten voor KNIL-militairen en wil geschiedenis van Molukkers levend houden

Het eerste idee is een gedenkplaat naast het oorlogsmonument op de Sint Maartenskerk in Tiel. Op 4 mei zal burgemeester Hans Beenakker bovendien stilstaan bij de gebeurtenissen in voormalig Nederlands-Indië.

Een tweede initiatief dat wordt uitgevoerd is het plaatsen van een gedenkbord bij de twee voormalige Molukse woonoorden in de stad: Schutssluizen en Elzenpasch.

Als laatste wil de gemeente meewerken aan het tot stand komen van een interactieve wandelroute langs plekken waar iets te vertellen valt over de historie van de Molukse gemeenschap in Tiel.



De monumenten waren een eerste initiatief van Vic Latumahina. Hij stelde eerder dat de derde generatie Molukkers, de generatie van zijn kinderen, nog steeds de Molukse identiteit voelt. ,,Sinds een tijdje organiseren we Maleise taallessen voor Molukse jongeren. De klassen zaten direct vol.’’