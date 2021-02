Tiel krijgt grootste vaccinatiepost van de regio: 14 mensen kunnen tegelijkertijd een prik krijgen

TIEL - De Tielse vaccinatielocatie die de GGD in het leven roept om mensen te vaccineren tegen het coronavirus, krijgt veertien zogenoemde priklijnen. Daarmee wordt het vooralsnog de grootste vaccinatielocatie in de regio.

Zo hebben de bestaande posten in Wijchen en Culemborg er respectievelijk acht en drie.

Ook Doetinchem en Arnhem komen met vier en vijf priklijnen niet in de buurt van de capaciteit van Tiel. 14 priklijnen houdt in dat er, als het erop aankomt, in Tiel veertien mensen tegelijkertijd kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus.

18 februari beginnen

De locatie komt aan de Biezenwei 2, vlakbij de A15 op industrieterrein Medel. Daar betrekt de GGD Gelderland-Zuid een leegstand pand, bestaande uit een kantoorruimte en een hal.

Waar de GGD eerder nog meldde in maart in Tiel te willen beginnen met prikken, maakt ze nu melding van een vaccinatiestart op 18 februari. Dat is mits er voldoende vaccins zijn en alles volgens planning verloopt: er loopt onder meer nog een aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning.

Nog twee prikposten in regio

Naast Tiel werkt de GGD in Gelderland-Zuid aan het op poten zetten van nog twee prikposten in de regio. ‘Dit om verspreid over de regio voldoende locaties te hebben om zodra er meer vaccin is flink op te kunnen schalen', schrijft ze.