Tiel last luchtkussenspektakel Koningsdag af nu slecht weer dreigt

update Snelweg A15 weer open, op rijbaan gevallen boomstam­men opgeruimd

24 april GELDERMALSEN - De snelweg A15 bij Wadenoijen in de richting van Geldermalsen en Gorinchem is vanmiddag enkele uren afgesloten geweest. Reden was een lading boomstammen die van een geschaarde vrachtwagen was gevallen en de weg versperde.