Tiel op audiëntie bij Poolse ambassade om nieuwe regels rondom 'Polenhuizen'

Polarisatie

,,We hebben met deze kwestie wel gemerkt dat er een risico is op polarisatie", aldus Beenakker. ,,De vraag wordt opgeworpen of je voor of tegen Polen bent. Dat is geen relevante of terechte vraag. Het gaat ons om meer balans aan te brengen, met name door de verkamering onder een vergunningstelsel te brengen, zoals dat in veel steden al lang gebeurt. Dit met respect voor arbeidsmigranten en alle andere inwoners van Tiel."

Met de grote uitzendbureau's wordt nog over de nieuwe regels overlegd. In de Regio Rivierenland is een werkgroep in het leven geroepen om het beleid voor arbeidsmigranten tussen de verschillende gemeenten af te stemmen. Het huidige demissionaire stadsbestuur wil het voorleggen van de nieuwe regels aan een nieuwe college overlaten. Dit wordt waarschijnlijk begin volgende maand geïnstalleerd. Het is onzeker of het nieuwe beleid nog voor de zomer besproken kan worden door de gemeenteraad.