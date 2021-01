Tiel pakt organiseren hoodfights aan: ‘Organisator moet aan zware eisen voldoen’

video Niemand wil een zwarte kat, poezen Eva en Daan uit Tiels asiel moeten daar verande­ring in brengen

18 december Het wordt een eenzame kerst voor veel zwarte katjes. Van al hun soortgenoten hebben zij de minst geliefde kleur in de dierenasiels in Nederland. Veel mensen denken, ten onrechte, dat een zwarte kat ongeluk brengt. Een eeuwenoud bijgeloof dat maar moeilijk de wereld uit te krijgen is. Een nieuwe campagne moet daar verandering in brengen.