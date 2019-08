Tiel plaatst metershoge camera in straat tegen één overlastgevende buurtbewoner

Wijkagent: beeld op begraaf­plaats in Tiel beschadigd na poging tot diefstal

14:10 TIEL - Een vaststaand beeld op de begraafplaats aan de J.D. van Leeuwenstraat in Tiel is eerder deze maand beschadigd. Volgens wijkagent Frits Burgers is de oorzaak een poging tot diefstal van het beeld.