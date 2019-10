Tiel verbiedt lachgas in binnenstad

TIEL – Het gebruik van lachgas in de Tielse binnenstad is officieel verboden. De gemeenteraad stemde woensdagavond in met de voorgestelde Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Met deze maatregel wil Tiel handhavers vooral handvatten geven om bij hinder, ordeverstoring of gevaar voor de verkeersveiligheid in te kunnen grijpen. Lachgas is in Nederland legaal, wat optreden tegen het gebruik ervan moeilijk maakt. De lachgaspatronen zijn vrij verkrijgbaar en worden onder meer gebruikt in slagroombussen.

In het uitgaanscircuit worden tegenwoordig steeds vaker lachgasballonnetjes verkocht. Het is op dit moment nog een legaal alternatief voor alcohol en zorgt bij het inhaleren voor een lichte roes, die hooguit vijf minuten duurt.

‘Goede eerste stap’

,,Dit is een goede eerste stap naar een lachgas-vrij Tiel’’, vond burgemeester Hans Beenakker tijdens de raadsvergadering. ,,De meeste klachten en meldingen die de politie ontving, waren ook afkomstig uit de binnenstad. We gaan de komende maanden monitoren of hiermee het probleem verholpen is.’’

Het gebruik van lachgas is straks niet in heel Tiel illegaal, omdat de gemeente dat op dit moment simpelweg niet kan handhaven. In het centrum is het verkopen, in bezit hebben en gebruiken van lachgas straks wel verboden.

,,Desalniettemin houden we wel een vinger aan de pols. Het moet niet zo zijn dat het gebruik van lachgas nu in andere delen van de stad voor overlast zorgt’’, vertelde Beenakker zijn raad.

Juridisch nog vraagtekens

Omdat lachgas landelijk (nog) niet verboden is, kiezen steeds meer gemeenten voor een APV, om de lachgasgebruikers te weren. De gemeente Tiel houdt er echter rekening mee dat het verbod mogelijk komt te vervallen, als iemand besluit ermee naar de rechter te stappen. Dit is naar aanleiding van andere lachgasverboden in Nederland nog niet eerder gebeurd.