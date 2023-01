Tiel verwelkomt Olympia’s Tour weer met open armen

Tiel is op zaterdag 25 maart het eindpunt van de vierde etappe in Olympia’s Tour. De wielrenners starten die dag in Neede en finishen via doorkomsten in onder meer Doesburg, Arnhem en Rhenen na 166 kilometer in de Waalstad.

De stad was in het verleden vaker gastheer van Olympia’s Tour, een etappekoers die in 1909 voor het eerst werd verreden en dit jaar zijn 68ste editie beleeft. Voor het laatst gebeurde dat op 20 oktober 2019 toen Jason van Dalen tijdens de slotrit als eerste de Veemarkt bereikte.

Het Tielse bedrijf Metec is hoofdsponsor van de wedstrijd waar sinds een aantal jaar alleen renners onder 23 jaar aan meedoen. Wielerploeg Metec-Solarwatt is al geruime tijd een vaste waarde in het peloton.

IJzersterk deelnemersveld

,,Dat we deze editie van Olympia’s Tour konden realiseren met een ijzersterk deelnemersveld is ook te danken aan Metec”, zegt organisator Thijs Rondhuis. ,,Het is dan ook symbolisch dat de finishlijn van de voorlaatste rit ter hoogte van het nieuwe pand in Tiel ligt. Iets om bij stil te staan, maar daarna gaat ons gezamenlijke avontuur verder.’’

Quote Het is symbolisch dat de finishlijn van de voorlaat­ste rit ter hoogte van het nieuwe pand in Tiel ligt Thijs Rondhuis, Organisator Olympia's Tour

Rondhuis is in zijn nopjes met het rittenschema. ,,Ik denk dat we opnieuw een zeer complete renner als eindwinnaar mogen verwachten. Een renner immers die zowel de tijdrit, de Drentse keien, de heuvels in Overijssel en Gelderland en de open passages door het vlakke Nederlandse land aankan, maar ook de korte, steile klimmetjes in Limburg.”

Fabio Jakobsen

Renners als Servais Knaven (1992 en 1993), Dylan van Baarle (2012 en 2013) en de huidige Nederlands kampioen Pascal Eekhoorn (2017) schreven de etappekoers in het verleden op hun naam. Fabio Jakobsen uit Heukelum profileerde zich , eveneens in 2017, met ritzeges als aankomend topsprinter.



