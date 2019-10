Tiel wil appartementencomplex voor arbeidsmigranten

TIEL- De gemeente Tiel denkt na over een speciaal appartementencomplex voor arbeidsmigranten. ,,Dat is voor iedereen beter’’, vindt burgemeester Hans Beenakker.

Er wonen op dit moment meer dan tweeduizend arbeidsmigranten in Tiel, verdeeld over de hele stad. ,,Vaak wonen ze in ‘gewone’ rijtjeshuizen en dat zorgt nog weleens voor overlast’’, weet Beenakker. ,,En nee, het zijn absoluut geen criminelen, maar als je acht mannen in een huis zet, en er voetbal op tv is, en er een blikje bier ogen gaat. Ja, dan klaagt de wijk daarover.’’

Twee uitzendorganisaties klopten al bij de gemeente aan, met de wens om hun arbeidsmigranten centraal te laten wonen. ,,Dat heeft natuurlijk voordelen voor de migranten, maar wat wij nog veel belangrijker vinden, is dat we onze huizenmarkt weer kunnen herstellen. We kunnen woningen die nu door migranten bewoond worden, weer teruggeven aan de reguliere Tielenaar.’’

Nieuw complex aan de rand van de stad

Het nieuwe complex, wat plek moet bieden aan maximaal 350 arbeidsmigranten, moet aan de rand van de stad komen. Een exacte locatie heeft de gemeente nog niet op het oog. ,,Wat we nu merken, is dat landgenoten elkaar ’s avonds opzoeken. Dat hoeft straks niet meer, als ze gezamenlijk wonen. We kunnen nadenken over een winkeltje in de buurt, en een gemeenschappelijke ontspanningsruimte.’’

Het raadsvoorstel wordt in december besproken. Beenakker verwacht dat het wel even gaat duren, voor het tot een definitief plan komt. ,,Mensen zullen kritisch zijn, zeker als het in de buurt van jouw huis komt. Maar heel veel Tielenaren juichen dit plan ook toe.’’

Afgekeken van het Westland

In het Westland - waar ook veel arbeidsmigranten wonen - bestaan dit soort complexen al. ,,En dat werkt daar heel goed. We hebben bij het maken van onze plannen veel bij ze afgekeken.’’ Wel kijkt de gemeente kritisch naar de partij, die het complex moet bouwen. ,,Wij zitten niet te wachten op een grote vastgoedondernemer, die enkel kijkt naar economisch gewin. Nee, liever een partij die zelf ook met de arbeidsmigranten werkt. Want het draait om hun leefomstandigheden.’’

Tiel deed in het verleden al eerder maatregelen om de huisvesting van arbeidsmigranten te reguleren. Zo moeten nieuwe woningen een vergunning hebben, voor ze mogen verkameren. ,,En dat werkt eigenlijk heel goed’’, vindt burgemeester Hans Beenakker. ,,Daarbij wordt namelijk al goed gekeken wat het mogelijk doet met de leefbaarheid in de buurt.’’

Zestig ‘normale’ woningen terug op de markt