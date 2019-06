Tiel wil meedoen aan proef met ‘staatswiet’

De gemeenteraad is nog niet akkoord met de deelname, maar Tiel wil toch vast meedoen met de selectieprocedure. Aanleiding daarvoor is dat de belangstellingstermijn op 10 juni verloopt. Deelname gebeurt dan ook onder voorbehoud van besluitvorming door de raad die zich er op een later moment over buigt. In totaal mogen er maximaal tien gemeenten daadwerkelijk deelnemen aan de proef.