Tiel zet gezichtsscanner in om identiteitsfraude te voorkomen

TIEL - Wie in Tiel een nieuw paspoort wil aanvragen maar er niet meer helemaal zo uitziet als op de foto in het oude paspoort, kan zomaar eens gevraagd worden zijn of haar gezicht te laten scannen.

Met de inzet van een gezichtsscanner wil de gemeente Tiel fraude met persoonsgegevens een stuk lastiger maken.

Een woordvoerder laat weten dat er voor de gezichtsscanner gekozen is omdat landelijk de fraude met documenten lijkt toe te nemen. ,,Het is niet zo dat we vooral in Tiel hier veel mee te maken hebben.''

Risico's

De camera staat niet continu aan als iemand zich meldt bij Burgerzaken of als iemand een gesprek heeft met de gemeente over vergunningen. Pas als er twijfel is over het paspoort wordt de scan - een cameraatje op een statief - ingezet.

De scanner vergelijkt de persoon in de scanner met de foto in het paspoort of op de id-kaart. ,,Het programma kan dan bepaalde risico's aangeven. Als de gezichtskenmerken kloppen, dan kan de vergunning worden verleend of de identiteitskaart worden uitgegeven.

Look-a-likes

Steeds meer gemeenten in Nederland werken met een dergelijke gezichtsscanner en Tiel ziet duidelijk ook de meerwaarde. Volgens de gemeente voorkomt men zo fraude met look-a-likes en dat is belangrijk omdat identiteitsfraude niet alleen financieel leed, maar ook veel emotioneel leed kan veroorzaken. Volgens de gemeente Tiel is identiteitsfraude wereldwijd de meest voorkomende vorm van fraude.