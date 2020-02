Tielenaar (33) opgepakt voor rijden met zijn tractor over A15: ‘Levensgevaarlijk’

Levensgevaarlijk

Eén van de boeren besloot tegen de afspraken in toch de A15 te nemen. ,,Hij bleef ondanks waarschuwingen van de politie langdurig op de snelweg rijden. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, met een tractor die maximaal vijftig of zestig kilometer per uur rijdt in de ochtendspits’’, aldus een woordvoerder van de politie.



De man kon uiteindelijk in Den Haag worden aangehouden. Hij zit momenteel vast. Later wordt besloten of de man een nacht in de cel moet doorbrengen.