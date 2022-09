Tielenaar (42) twee weken langer vast voor doorrijden na aanrijding met motorrijder: ‘Liet hem liggend op linkerrijbaan achter’

De verdachte werd korte tijd later aangehouden in zijn woning, meldt de politie Tiel op Facebook . Hij wordt verdacht van verkeersgevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeval waarbij hij iemand in hulpeloze toestand achterliet én rijden onder invloed. Het blaasapparaat tikte de 655 Ugl (microgram per liter) aan waar 220 Ugl het wettelijk maximum is om mee te mogen rijden.

Bijrijder blijkt uitgestapt

Het ging zondagmiddag rond 13.15 uur mis op de A15. Waar een politie-auto in de andere rijrichting zo snel mogelijk keerde om hulp te verlenen aan de motorrijder, gingen andere agenten op zoek naar de bestuurder van de auto. Ondertussen troffen handhavers de bijrijder aan die in de auto zat: die bleek ergens onderweg te zijn uitgestapt. De bijrijder is meegenomen naar het politiebureau om te worden verhoord.



Zowel auto als motor zijn in beslag genomen en worden onderzocht. Dat gebeurt ook met de telefoon van de aangehouden verdachte. Hij is de afgelopen dagen verhoord en de rechter-commissaris heeft vandaag besloten dat hij nog minstens twee weken langer vast blijft zitten.



De politie onderzoekt de zaak: zo heeft Forensische Opsporing op de weg de situatie onderzocht en heeft een politiedrone overzichtsbeelden gemaakt. De politie is nog op zoek naar camerabeelden.