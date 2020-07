Tielenaar (51) geeft 4-jarig meisje knuffelkonijn met foto van zijn penis

Cosplayers Marina en Nienka: ‘het is meer den een hobby, het is een levens­stijl’

19 juli TIEL – Twee in Japanse stijl uitgedoste meiden die in het openbaar foto’s van elkaar maken, alsof ze uit een tekenfilm of stripboek zijn gesprongen. In Tiel heb je kans dat je cosplayers Mariana Jonas en Nienka Bambacht zo tegen het lijf loopt. ,,Eigenlijk zijn we een stel nerds met een pruik op.’’