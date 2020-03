Tielenaar dertien jaar de cel in voor betrokkenheid bij moord op medewerker van spyshop

Contact met politie

Het slachtoffer werkte bij een spyshop in Nieuwegein. Onder meer uit berichten van één van de verdachten blijkt dat ervan uitgegaan werd dat het slachtoffer contact zou hebben gehad met de politie. Door dit contact zou de politie meerdere verdachten in een ander strafrechtelijk onderzoek hebben kunnen aanhouden. Die verdachten hadden eerder aankopen gedaan bij de spyshop. De rechtbank constateert dat het slachtoffer om het leven is gebracht, om een boodschap af te geven aan de spyshop en ook aan andere leveranciers, dat zij zich niet moeten inlaten met de politie.

Observaties

De Muidenaar heeft in elk geval vanaf eind juli 2015 tot het moment waarop de medewerker is vermoord, observaties uitgevoerd op de spyshop in Nieuwegein én het woonadres van het slachtoffer in Huizen. De betrokkenheid van de Tielenaar is van kortere duur geweest.



Ze hebben het slachtoffer verschillende keren gevolgd en ze gaven routes en kentekens door. Zo wisten ze precies wanneer het slachtoffer thuis of op zijn werk was. Op deze manier hebben ze zijn hele doen en laten in kaart gebracht.