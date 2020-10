Tielenaar die tweeling van Indonesië naar Nederland smokkelde krijgt half jaar cel, zijn vrouw gaat vrijuit

Bevoorra­ding essentieel in coronatijd: veel vraag naar logistiek personeel in Rivieren­land

23 oktober TIEL - Wie een baan zoekt, maakt nog altijd veel kans in de logistieke sector die in Rivierenland sterk is. Er is vooral veel vraag naar personeel dat een mbo- of hbo-opleiding heeft gevolgd. Daar verandert een afgeblazen Week van de Logistiek niets aan.