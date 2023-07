Tielenaar ergert zich aan lawaai en slaat buurman met klauwhamer, OM eist drie jaar: ‘Ik moest mezelf verdedigen’

Zwemmers gaan voor de 25ste, pardon 43ste keer de strijd aan in de Lek

Met 170 deelnemers is de zwemwedstrijd over zes kilometer in de Lek van Beusichem naar Culemborg zo goed als vol. Zondag om 12 uur valt op de veerpont in Beusichem het startschot voor de 25ste editie .