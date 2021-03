Tielenaar in eigen huis mishandeld door overvallers: twee daders met geld op de vlucht

De twee verdachten zijn er met een geldbedrag vandoor gegaan. Direct nadat de politie was gebeld is een grote zoekactie gedaan in de omgeving. De politie zocht in de buurt, waarbij ook verschillende personen staande werden gehouden en een politiehond is ingezet. Ruim een halfuur na de melding werd een persoon op een fiets staande gehouden op de Wadenoijenlaan en gefouilleerd. Ook bij wijkpark Passewaaij stonden verschillende politievoertuigen.