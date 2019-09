Tielenaar maakte stiekem foto's op set A Bridge Too Far

Op tafel in zijn woonkamer liggen talloze boeken, geschreven over Operatie Market Garden. Jan Weerts praat net zo lief over de mislukte bevrijdingsactie, als over zijn baan als neuroloog in het ziekenhuis.



Helemaal onwetend was de geboren Limburger echter niet, toen hij in het voorjaar van 1976 voor het eerst op de cast van regisseur Richard Attenborough verscheen.



800 kilometer vluchten

,,Mijn ouders hebben de oorlog écht meegemaakt. Sterker nog: ze hebben elkaar leren kennen in nazi-Duitsland. Vader was gedeporteerd naar de staatsmijnen aan de Poolse grens en werd daar ondergebracht bij een gastgezin, de familie van mijn moeder.



Toen de Russen Duitsland naderden, zijn ze met zijn tweeën gevlucht. Te voet, 800 kilometer naar Venlo. Dat is wel een liefdesverhaal toch?’’



Eenmaal op de set van A Bridge Too Far werd voor Weerts snel duidelijk hoe gedetailleerd de producenten – van de tot dan toe duurste film aller tijden – te werk gingen. ,,We kregen een brief waarmee we in een loods kleding konden ophalen.