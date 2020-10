Tielenaar steekt zichzelf in brand, hulpdiensten rukken massaal uit

Ook een woordvoerder van de politie heeft indicaties dat de betreffende persoon zichzelf van het leven heeft willen beroven.



Volgens de politie is de situatie in en rond de woning niet meer gevaarlijk. Het slachtoffer is onder begeleiding van een politiemotor onderweg naar het ziekenhuis.



De politie laat zelf in haar eerste berichtgeving via Twitter al weten dat het een zeer heftige situatie is voor hulp verleners en omstanders.