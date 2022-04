Tielenaar vrijgesproken van poging tot oplichting van verzekeraar na aanrijding zonder rijbewijs

Groot aantal zonnepane­len tussen A15 en Betuwerou­te eindelijk in aantocht

De politiek denkt er al jaren voorzichtig over na. En wie zelf over de A15 rijdt, peinst er misschien ook wel eens over: zonnepanelen tegen de geluidswand tussen de snelweg en het spoor van de Betuweroute. Mogelijk komt dit plan binnenkort een stap dichterbij. Nu ook ProRail en Rijkswaterstaat willen meedoen, komt er onderzoek naar de vraag of de ruimte tussen snelweg en spoor kan worden opgevuld met zonnepanelen.

