Tielenaar wint de Lotto Jackpot van 2,8 miljoen euro

Verliezend Theole doet zichzelf tekort: ‘We hadden minstens de gelijkma­ker moeten scoren’

20 september TIEL - Theole is niet goed begonnen aan de competitie in de tweede klasse zondag West 1. Op het zonovergoten sportpark in Drumpt werd met 0-1 verloren van PVCV uit Vleuten.