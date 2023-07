Tiels pontje ’s zaterdags uit de vaart, want dan ‘minste hinder’

Boekpresen­ta­tie kickboks­scheids­rech­ter en ex-bajesklant Joop Ubeda: ‘Zitten’ interes­seer­de me geen moer’

Kickboksscheidsrechter Joop Ubeda signeert vrijdag ‘Levenslang in de ring’, zijn biografie die deze week verscheen. De Nijmegenaar groeide op in de Wolfskuil, vroeger een rauwe volkswijk, en leidde dertig jaar lang de gevechten van Badr Hari, Rico Verhoeven en alle andere groten op kickboksgala’s over heel de wereld.