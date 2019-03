Tiels verbod op gebruik van lachgas in de maak

TIEL - Als het aan de Tielse gemeenteraad ligt, is lachgasgebruik binnenkort verboden wanneer openbare orde of verkeersveiligheid in gevaar komen. De raad wil dat het stadsbestuur dat opneemt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Tiel zou daarmee een van de eerste gemeenten zijn die het vaak als partydrug gebruikte lachgas op straat verbiedt. Op evenementen wordt het middel al vaker geweerd, dat gebeurde bijvoorbeeld vorig jaar bij de Nijmeegse Vierdaagsefeesten.



Met de maatregel wil de Tielse raad handhavers vooral handvatten geven om bij hinder, ordeverstoring of gevaar voor de verkeersveiligheid in te kunnen grijpen. Lachgas is in Nederland legaal wat optreden tegen het gebruik ervan moeilijk maakt. De lachgaspatronen zijn vrij verkrijgbaar en worden onder meer gebruikt in slagroombussen.

In de raad rees vooral de vraag of de gemeente in staat is een lachgasverbod te handhaven. Ton Zuidema (D66): ,,Enerzijds ligt de Avri met haar handhavers steeds onder vuur, maar hiermee schuiven we ze een extra taak in de schoenen.’’

Handhaafbaarheid een punt

Burgemeester Hans Beenakker ‘kan zich vinden in de strekking van de motie', maar erkent dat handhaafbaarheid een punt is. ,,Maar er staan meer artikelen in de APV die dienen om op te kunnen treden. Het lijkt me goed te onderzoeken of we zo'n lachgasartikel in onze APV kunnen opnemen.’’