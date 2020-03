Tielse (52) overleden aan gevolgen van coronavirus, jongste slachtoffer tot nu toe

UPDATE Corona-pa­tiënt overleden in Tiel, West Betuwe heeft meeste patiënten in Rivieren­land

23 maart GELDERMALSEN/TIEL - Een 72-jarige inwoner van Tiel is overleden aan de gevolgen van corona. Hij is de eerste inwoner van Rivierenland voor wie het coronavirus fataal is geworden. Hij is overleden in ziekenhuis Rivierenland Tiel.